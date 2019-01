Aaron Ramsey dall'Arsenal alla Juve? Affare possibile per i bookmaker Gb

"E' un ottimo giocatore, è in una grande squadra come l'Arsenal. Va in scadenza di contratto e noi siamo attenti a tutte le situazioni di mercato. E' un nostro dovere, e quindi siamo attenti anche a lui". Paratici è pronto a rinforzare ancora la rosa della Juventus e uno dei prossimi colpi di mercato bianconeri potrebbe essere Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese (28 anni) ha un contratto fino a giugno e per i bookmaker è più probabile il rinnovo con i Gunners (quota 1,60), ma dopo gli ultimi rumors di mercato la quota per il trasferimento di Ramsey alla Juventus è crollata fino a 2,50 (rispetto al precedente valore di 13 volte la posta).