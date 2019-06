Accogliamo le Azzurre da vincitrici: la vera sfida comincia adesso

di Lorenzo Zacchetti

“Puoi imparare una riga dalla vittoria e un libro dalla sconfitta”, diceva Paul Eugene Brown. Lui allenava nel football americano, ma il suo pensiero si applica alla perfezione anche alla nazionale di calcio femminile, che ha concluso la sua avventura nel mondiale perdendo 2-0 contro l'Olanda.

Due gol che hanno crudelmente ribadito un limite già conosciuto, quello della nostra difesa nel gioco aereo, e che ci hanno riportato bruscamente a terra, dopo aver sognato un'impresa epocale. Non entriamo nelle prime quattro del mondiale e non andiamo alle Olimpiadi, ma si può ben dire che la strada di Sara Gama e delle sue compagne sia solamente all'inizio.

Soltanto adesso potremo vedere se l'innamoramento del pubblico italiano per le calciatrici (con punte di ascolti TV da fare invidia ai maschi) sia stato solo un flirt estivo o qualcosa di più serio. Abbiamo alle spalle tante esperienze di questo genere per non saperlo: dalle notti in bianco per Cino Ricci e Azzurra al fanatismo per i pallavolisti guidati da Ivan Zaytsev, le estati italiane sono spesso tanto magiche quanto effimere. Siamo facili all'innamoramento per gli eroi del mondo, salvo poi dimenticarcene appena finisce la festa.

E' un problema di cultura sportiva, che spinge a trascurare come il successo di uno sport sia simile a quello di chi lo pratica: richiede progetti di lungo termine e una costante applicazione nel perseguirli con abnegazione, resilienza e capacità manageriale. Sicuramente, una vittoria delle azzurre al mondiale avrebbe accelerato un percorso che comunque dovrà passare per alcuni punti fermi.

Partiamo dal professionismo, al quale giustamente le nostre atlete aspirano. La riforma della Legge 91 è necessaria, ma nel contempo bisogna rafforzare il sistema affinché sia in grado di reggere le tutele che spetteranno alle calciatrici. Ancora più lavoro servirà per incidere sul gender pay-gap: ci vuole un certo infantilismo per pensare che basti un decreto legge a stabilire che Barbara Bonansea prenda lo stesso ingaggio di Cristiano Ronaldo, se non si fa in modo che il calcio femminile cresca fino a reggere certi esborsi. Il paragone con altri Paesi europei, per non parlare degli Stati Uniti, è decisamente improprio, visto il ritardo che abbiamo accumulato.

Perché il calcio femminile continui a crescere bisogna che ognuno faccia la sua parte. Noi giornalisti dobbiamo continuare a parlarne, gli sponsor devono continuare a crederci e la federazione deve rimboccarsi le maniche per sostenere sul piano del marketing e del management un percorso che certamente è iniziato. E che non deve finire troppo presto. Anzi, si può ben dire che la vera sfida del calcio femminile cominci oggi: fare finalmente decollare il campionato nazionale per incoraggiare sempre più ragazze a praticare questo sport così intriso di maschilismo.

Avanzo anche una proposta pratica: a me pare proprio che Milena Bertolini, oltre al carisma dimostrato in questo mondiale, abbia anche l'esperienza politica e istituzionale necessaria per guidare questo percorso, fuori dal campo.

Ho lasciato per ultimi i tifosi, ma il loro ruolo non è meno importante, perché come sempre saranno loro a decidere se il calcio femminile avrà un successo duraturo o sarà un fuoco di paglia. Suggerirei di cominciare andando ad accogliere le azzurre al rientro in Italia come meritano: da vincitrici, perché nessuno avrebbe immaginato un mondiale così. Ma che sia solo l'inizio.