Accordo tra Federica Pellegrini e la l’International Swimming League (ISL)

Legalitax Studio Legale e Tributario, con un team guidato dal dottor Sergio Sirabella e composto dal dottor Luca Tittarelli e dagli avvocati Maurizio Monterisi e Cristina Bellomunno, ha curato gli aspetti legali e fiscali dell’accordo siglato dalla campionessa olimpica Federica Pellegrini con la l’International Swimming League (ISL), associazione che ha già coinvolto 30 tra i migliori nuotatori del mondo, della quale l’atleta italiana sarà Global Ambassador.

Federica Pellegrini ha presentato oggi a Milano il progetto International Swimming League: nel suo primo anno, la ISL avrà un budget tra i 15 e i 20 milioni di dollari, dei quali un minimo di 5,3 milioni sarà riservato ai premi per gli atleti che gareggeranno per una squadra della League: questi incentivi aiuteranno gli atleti a sviluppare un percorso verso un futuro ancor più professionistico e collegato in maniera efficace a maggiori opportunità commerciali.

All'incontro ha partecipato Konstantin Grigorishin, finanziatore e capo del Consiglio Consultivo della ISL, il quale ha illustrato i suoi piani e il format della competizione che coinvolgerà 12 squadre di nuoto, negli Stati Uniti e in Europa, a partire da agosto e culminante con le finali a Las Vegas nel prossimo mese di dicembre.