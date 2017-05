Adidas: conferma obiettivi dopo utile in rialzo del 30% in 3 mesi



Adidas ha confermato i propri obiettivi dopo un balzo del 30% dell'utile netto nel primo trimestre. Il risultato e' salito a 455 milioni, oltre le previsioni degli analisti. Il fatturato e' aumentato del 18,9% a 5,7 miliardi. In tutte le aree si sono registrati progressi, tranne che in Russia dove la situazione resta deficitaria con vendite in calo del 10% a causa della stasi nei consumi. Il m,argine operativo del gruppo e' salito dell'11,1% contro il 10,3% a fine 2016. Gli obiettivi per il 2017 sono di un miglioramento tra l'11% e il 13% del fatturato al netto degli effetti di cambio e tra il 18% e il 20% a 1,2 miliardi per l'utile netto.



