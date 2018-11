Agnelli e Ceferin (Uefa): via libera alla Super Champions

No alla Superlega riservata ai grandi club, avanti con la Super Champions. La stanno preparando, l'Uefa e l'Eca, l'associazione dei club. L'incontro tra Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, e Andrea Agnelli, presidente dell'Eca, porta alla svolta.

Ceferin e Agnelli hanno firmato una lettera d'intenti e programmato insieme il progetto di riforma delle coppe, che porterà a una terza competizione europe oltre a Champions ed Europa League. Il comitato esecutivo dell'Uefa il 2 dicembre a Dublino, darà la ratifica. Agnelli non ha nascosto la soddisfazione: "È un giorno molto importante per il calcio europeo. Siamo felici di continuare lo sviluppo insieme, questo il messaggio. Ci sono state molte speculazioni nelle ultime settimane, ma siamo uniti e guardiamo avanti". Della trasparenza delle riforme ha parlato Ceferin: "Non siamo i proprietari del calcio. Vogliamo che il calcio europeo diventi un modello e une esempio per gli altri sport. Questo meeting era già previsto prima di Football leaks".

"Abbiamo alcune idee. Tutto quello che posso dire è che è fuori questione autorizzare questa Superlega. Tutti possono continuare a competere nelle competizioni europee: sfortunatamente, i club ricchi diventano spesso più ricchi. Penso che siamo una delle poche organizzazioni al mondo che cercano di affrontare questo problema. Il calcio europeo andrà avanti se continuerà a rimanere unito, questa è la nostra opinione". Possibile dunque nel medio periodo lo spostamento dei campionati al mercoledì, con la Superchampions, per ora chiamiamola così, nel fine settimana.