Alessandro Cattelan: "L'Inter in Champions? L'aspettativa è...". L'intervista

“La Champions League dell’Inter? L’aspettativa di tifoso è di passare almeno il girone. Sarà comunque difficilissimo e se dovessi scommetterci dei soldi non so se lo farei, perché è un girone molto difficile. Però…”, Alessandro Cattelan racconta ai microfoni di Affaritaliani.it le sue speranze da tifoso nerazzurro per la sua Inter, che ha incamerato i primi 3 preziosissimi punti nel match d’esordio del girone.

Però?

"Una squadra come l’Inter che ti dà gioie come quelle contro il Tottenham (vittoria in rimonta 2-1 con gol di Icardi e Vecino tra l’85° e il 92°, ndr), vale comunque magari un campionato di sofferenza. San Siro giovedì scorso è stato qualcosa di incredibile. Uno stadio che ha inondato tutti di gioia”

E se l’Inter è pronta a rinnovare la sua sfida sfida sul palcoscenico di San Siro, Alessandro Cattelan è altrettanto carico per la nuova stagione di EPCC (E poi c'è Cattelan) che vivrà 6 puntate speciali sul palco del Teatro Franco Parenti (e ovviamente Sky Uno).

Che sorprese ci riserverà?

“La location innanzitutto. E’ un teatro stupendo di Milano e si sposa alla perfezione con questo programma. Un bellissimo posto che - già dalle prime registrazioni – ci sta dando in cambio dell’energia. C’è questo cliché che le assi del palcoscenico facciamo effetto. Lo avevo sempre deriso, invece devo ammettere che è così. Vedere questo sipario che ti si apre davanti è diverso dal fare un programma in uno studio”

E poi...