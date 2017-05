Alessandro Del Piero debutta nel retail a Taormina con AirDp

Alessandro Del Piero va in gol con il retail. Pinturicchio fa un opening a Taormina con il marchio AirDp (fondato dall’ex bandiera e capitano della Juventus con i soci Lele Danzi, Paola Froldi e Antonio Cavazzini) che ha inaugurato un monomarca nella città siciliana. Secondo quanto riporta Mffashion, l'obiettivo di Del Piero e del suo gruppo è di ampliare la gamma di prodotti composta attualmente da capispalla e accessori AirDP by Goose Tech, sneakers create in materiali performanti pvc e tpu, e l’eyewear della collezione AirDP by Aireyewear.

“Stiamo spingendo l’acceleratore e investendo nell’espansione di un network commerciale globale e poliedrico. Questo significa una rete vendita nazionale e internazionale differenziata per settore merceologico, un e-commerce potente e la creazione di monomarca fortemente connotati oltre alla presenza in eventi di rilevanza mondiale”, ha spiegato Lele Danzi, direttore creativo del brand.