Alexandre Pato è un giocatore del Tianjin Quanjian. Lo ha ufficializzato il club cinese, precisando che per l'acquisto dal Villarreal, con cui il brasiliano aveva un contratto fino al giugno 2020, verserà 18 milioni di euro. Il Papero prenderà 6 milioni netti a stagione contro gli attuali 2 che percepisce in Spagna.



Alexandre Pato al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro dopo i no di Diego Costa e Kalinic



Il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro aveva corteggiato Diego Costa (bloccato da Antonio Conte e dal suo Chelsea), Kalinic (l'attaccante ha preferito rimanere alla Fiorentina) e Radamel Falcao. Il club con Pato va coprire l'ultima casella in rosa destinata a un calciatore non cinese. Gli altri stranieri che troverà in squadra sono i connazionali Geuvanio e Jadson, e soprattutto il belga Witsel che il Tianjin Quanjian ha soffiato alla Juventus.