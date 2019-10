Allegri-Manchester United con Evra nello staff e Mandzukic centravanti? Rumors

Massimiliano Allegri in Premier League: nuove voci sul futuro inglese dell'ex allenatore della Juventus. La stampa britannica lo scrive da tempo e ha piu' volte accostato il tecnico livornese alle panchine di Manchester United e Tottenham. Secondo il Daily Mail l'ipotesi piu' probabile e' quella dei "Red Devils" dove Solskjaer viene considerato a rischio e comunque non dovrebbe essere confermato al termine della stagione.

La possibilità di vederlo sulla panchina del Manchester United sarebbe talmente concreta che si parla gia' della composizione dello staff tecnico di Allegri. L'allenatore toscano vorrebbe con se' Patrice Evra, ex bandiera del ManUtd (dal 2006 al 2014), ma anche calciatore allenato dallo stesso Allegri ai tempi della Juve. I due hanno vinto insieme in bianconero e hanno stretto un rapporto di amicizia e stima, tanto che il tecnico avrebbe gia' promesso al francese un posto nel suo staff. L'ex terzino in passato si e' detto pronto a dare una mano al club dell'Old Trafford e, sottolinea il Daily Mail, sarebbe l'uomo ideale per fare ambientare Allegri.

Evra qualche giorno fa aveva visto Tottenham-Bayern Monaco di Champions League allo stadio proprio a fianco di Massimiliano Allegri, e aveva pure postato un tweet: "Bellissimo vedere una partita con voi (c'era anche Baldini, ndr), amo le conoscenze che condividiamo e so che il futuro è luminoso per tutti noi".

Al Manchester United potrebbe arrivare pure Mario Mandzukic, cercato in estate dai Red Devils e su cui c'è stato un ritorno di fiamma proprio nelle scorse ore.

So great to watch a match with you guys. I love the knowledge we share together and the advice and I know the future is bright for all of us. #ILoveThisGame #Positive4Evra #allegri #baldini pic.twitter.com/0BXCuQcFJj