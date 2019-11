Ancelotti: "A volte arbitra il Var, non lo accetto". La replica di Rizzoli

"Il problema e' uno solo: chi arbitra le partite? Questo e' che vogliamo sapere. Perche' a volte l'impressione mia e' che determinate partite le decide il Var. So per certo che Rocchi arbitra la partita, Orsato arbitra la partita, altri arbitri con meno esperienza invece sono condizionati. Io voglio accettare l'errore di Giacomelli, ma non accetto l'errore del Var. L'errore deve farlo l'arbitro sul campo". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, durante il Forum Figc tra arbitri, allenatori e giocatori riferendosi all'episodio di Napoli-Atalanta e al mancato calcio di rigore fischiato ai padroni di casa prima del 2-2 atalantino. "Questo e' sbagliato, altrimenti gli arbitri non crescono - ha proseguito il mister partenopeo - Voglio essere sicuro al 100% che e' l'arbitro sul campo a decidere le partite". Arriva la risposta di Rizzoli: "Lo capisco come concetto, ma non capisco cosa vuol dire errore del Var. Non e' semplice fare il Var - ha detto il designatore degli arbitri - Le partite importanti le fanno quelli con piu' esperienza, ma non possiamo pensare che gli arbitri siano tutti uguali. Non lo possiamo pensare, come voi non potete pensare che tutti i vostri giocatori siano uguali".

RIZZOLI AD ANCELOTTI, 'ABBIAMO SBAGLIATO IN NAPOLI-ATALANTA'

''Avete sbagliato in Napoli Atalanta?'', chiede il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, al designatore Nicola Rizzoli durante l'incontro a Roma tra arbitri, allenatori e calciatori. "Certamente", è la risposta di Rizzoli. ''Il problema è uno solo. Il problema è che vogliamo sapere chi arbitra le partite, l'impressione mia è che alcune partite le decide il Var, ma è l'arbitro che le deve decidere'', rincara Ancelotti. ''Arbitri con meno esperienza sono più condizionati dal Var rispetto a Rocchi o Orsato. Io voglio essere sicuro al 100 percento che è l'arbitro che decide. Se c'è un episodio controverso dentro l'area non lo può decidere il Var ma deve essere uno strumento di supporto'', aggiunge il tecnico del Napoli. ''Siamo d'accordo al 100 percento'', la risposta di Rizzoli. Vero che ho bisogno che alcune partite le facciano i talenti o quelli che lo possono diventare. La differenza la fa il fattore umano. Se Rocchi si fa influenzare meno è anche questione di personalità ed esperienza'', aggiunge Rizzoli.

ARBITRI, RIZZOLI: 'GIA' 52 CORREZIONI VAR, SI INTERVIENE TROPPO'

''In questa stagione il Var è intervenuto già 52 volte, troppo". Lo ha detto il designatore di Serie A, Nicola Rizzoli, che ha fornito i dati durante l'incontro arbitri, capitani, allenatori organizzato dalla Figc. "Quest'anno siamo già a un intervento quasi ogni due partite, mentre l'anno scorso a questo punto della stagione il rapporto era uno a quattro. Significa che non stiamo arbitrando bene, ma questo anche perché il regolamento è cambiato", ha aggiunto il designatore.

ARBITRI E VAR - MONTELLA, 'GRANDE FIDUCIA IN RIZZOLI, A VOLTE SI ESAGERA UN PO''

''E' difficile fare l'arbitro e capire tutto il regolamento ma c'è la volontà da parte di tutti: abbiamo grande fiducia in Rizzoli che emana tranquillità e ha anche ammesso che, anche loro, possono sbagliare''. Sono le parole dell'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, al termine della riunione tra arbitri, allenatori e giocatori al Parco dei Principi a Roma dopo le polemiche di questa prima parte di campionato. ''Abbassare i toni? E' giusto, a volte esageriamo un po' perché vediamo delle cose in prospettiva diversa -ha ammesso l'allenatore viola- l'errore si accetta molto più facilmente quando proviene dal campo e quando proviene dal Var un po' meno ma ci sono dei casi dove qualsiasi cosa decidi scontenti una parte''

Arbitri, ipotesi di mettere sul web la spiegazione degli episodi Var

Gli arbitri stanno pensando di spiegare decisioni ed episodi da Var, forse anche a diffondere gli audio fra sala Var e arbitro in campo. In cambio chiedono correttezza e conoscenza del regolamento. In quest'ottica le società di serie A vorrebbero nuovi incontri in cui gli arbitri spieghino regole e interpretazioni direttamente ai giocatori. Questo è quanto emerge dopo due ore di confronto con i club di serie A.