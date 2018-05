Antonio Conte al Napoli e Sarri al Chelsea: il clamoroso 'scambio' di panchine

Maurizio Sarri verso l'addio al Napoli (attenti alla clausola da 8 milioni in uscita)? I tabloid inglesi sono convinti che sarà così e che l'attuale allenatore partenoeo non accetterà la ricca corte del Monaco, preferendo la panchina del Chelsea. Proprio i blues che dovrebbero divorziare da Antonio Conte. E il mister salentino a quel punto prenderebbe la direzione opposta di Sarri, finendo nel club di Aurelio De Laurentiis. Fantamercato? Di certo sta per partire un clamoroso giro di panchine tra l'Italia e l'Europa. L'idea Sarri per il Chelsea si va ad aggiungere alle voci che danno la società londinese attiva da tempo anche su Ancelotti e Luis Enrique.

Conte, Sarri, Inzaghi e il valzer delle panchine

E i 3 sono stati accostati anche all'Arsenal che ha salutato Arsene Wenger dopo 22 anni (con lo spagnolo che però ha sparato molto alto, raffreddando l'entusiasmo dei Gunners). In casa Napoli invece oltre al sogno Conte (per l'ex ct ci sarebbe la sfida scudetto alla sua ex Juventus) invece si guarda ad altri profili: da Giampaolo (che già raccolse ottimamente l'eredità di Sarri all'Empoli) a Simone Inzaghi (se la Juve non ci mette lo zampino: tutt'altro che scontato il matrimonio tra la Signora e Allegri), passando per Unay Emery (addio ufficiale al Psg che prenderà Tuchel del Borussia Dortmund), Paulo Fonseca (emergente dello Shakhtar Donets) e il clamoroso ritorno di Rafa Benitez (ma siamo alle suggestioni su questo fronte).