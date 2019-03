Antonio Conte-Chelsea, nessun accordo: si va in tribunale

Antonio Conte chiede i suoi soldi, il Chelsea non ci sente. Ecco perche', secondo il "The Times", alle due parti non resta che andare in tribunale per trovare una soluzione.

Ad Antonio Conte era rimasto ancora un anno di contratto al momento dell'esonero nell'estate 2018, dopo due anni con una Premier League e una FA Cup conquistata. Dopo l'esonero dello scorso luglio, secondo il tabloid britannico, l'ex ct azzurro sostiene di dover incassare una buonuscita di 10.5 milioni di euro dal club londinese, ma Abramovich e i suoi legali non sono d'accordo e sostengono di non avere debiti con il tecnico italiano, visto il comportamento che ha avuto lo stesso Conte negli ultimi mesi e le presunte violazioni dei regolamenti interni.

In particolare puntano sulla vicenda Diego Costa, l'attaccante ora all'Atletico Madrid scaricato dal suo ex allenatore via sms, una vicenda che secondo il Chelsea costrinse il club a cedere il giocatore.

Secondo il tabloid 'Times', dunque ora toccherà all'Arbitrato degli Allenatori della Premier League esprimersi sulla vicenda Conte-Chelsea, poi potrebbe essere il turno dell'Alta Corte.