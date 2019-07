Antonio Conte compie 50 anni. Gli auguri di Inter e Juventus

"'Non mi pongo mai limiti, anche perche' non voglio creare alibi'. Poche parole che raccontano un mix di ambizione, cultura del lavoro e passione. Poche parole che raccontano Antonio Conte. Al tecnico nerazzurro, che oggi festeggia 50 anni, i migliori auguri da parte di tutto il mondo interista". Scrive cosi', sul proprio sito, l'Inter.

Su Twitter, invece, la sua ex squadra, come giocatore e come allenatore, ovvero la Juventus, lo celebra cosi': "Oggi compie 50 anni Antonio Conte. Buon compleanno".