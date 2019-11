Antonio Conte e il Kamasutra agonistico."Sesso? Meglio stare sotto il partner"

Antonio Conte a L'Equipe: "Sono uno spirito libero, non un leccaculo"

“È uno dei migliori allenatori del mondo. Arrivato quest'estate all'Inter, il suo esordio sulla panchina nerazzurra è promettente. Antonio Conte, 50 anni, ha una visione iper rigorosa della sua professione. E dà anche alcuni consigli intimi ai giocatori”. Così L’Equipe presenta il tecnico leccese in un intervista rilasciata dallo stesso Conte al quotidiano sportivo francese. “È dopo una sconfitta che è utile incontrare Antonio Conte. E se la partita è stata ‘pazza’ , è ancora meglio. Due giorni prima del nostro incontro – scrive L'Equipe - l'Inter ha perso 2-3 in Champions League sul campo del Borussia Dortmund dopo aver guidato per 2-0 fino alla fine del primo tempo”. Conte arriva – scrive ancora L’Equipe -con gli occhi rossi e una faccia accigliata.

“La competizione – dice Antonio Conte - è una battaglia e quando vai a combattere non c’è nessuna ragione per ridere o essere contento. Sono molto concentrato sul fatto che alla fine ne debba restare solo uno in piedi e faccio di tutto perché sia la mia squadra. E’ il mio modo di essere e mi porterà a chiudere presto la carriera, perché vivo il mestiere in modo troppo totale”. Fin dagli inizi in panchina: “Mi ero imposto un grande obiettivo, fin da subito: allenare un gran club entro tre o quattro anni, altrimenti mi sarei fermato. Comunque deve valerne la pena. Mi chiedo spesso se sia giusto passare tanto tempo senza la mia famiglia. Puoi fare molte cose nel calcio, ma l’unica per non sacrificare la famiglia, è proprio l’allenatore”.

Kamasutra agonistico di Conte, "Meglio stare il sotto partner"

"In periodo di competizioni il rapporto sessuale non deve durare troppo, bisogna fare meno sforzi possibili posizionandosi sotto la propria partner". Tecniche amorose per sportivi professionisti secondo ​Antonio Conte, estrapolate dall'intervista concessa dall'allenatore dell'Inter al francese 'L’Equipe' in edicola domani. Nella sua lunga chiacchierata col giornalista, il tecnico pugliese parla della sua esperienza a Milano, racconta la sua carriera, del suo rapporto con questo mestiere ("lo vivo in un modo troppo totalizzante") e dell'obiettivo - raggiunto - di guidare un gran club entro tre o quattro anni dall'inizio della sua carriera di allenatore. Ma ciò che subito balza sulle pagine dei giornali online è l'aspetto più pruriginoso legato al sesso. E Antonio Conte, raccontano persone del suo staff contattate dall'AGI, non l'ha presa bene. Anche perché sta ricevendo decine di telefonate proprio per quella sua dichiarazione sulla posizione dell'amore "in periodo di competizioni".