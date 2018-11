Antonio Conte, ecco perché ha detto no al Real Madrid

Antonio Conte ha spiegato le ragioni per cui non ha accettato la proposta di Florentino Perez per allenare il Real Madrid dopo l'esonero di Josè Lopetegui: "Non salgo sui treni in corsa. Preferisco aspettare giugno per poi valutare un nuovo progetto", ha detto, a margine della premiazione della Panchina d'oro, a Firenze.

Antonio Conte dopo il no al Real Madrid: "Ora non ho necessità di tornare ad allenare"

L'ex tecnico di Juventus, Chelsea e Nazionale, Antonio Conte, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano perché avesse detto no al Real Madrid, ha poi aggiunto. "In questo momento non ho questa necessità di tornare ad allenare"

Antonio Conte: "La Juventus ha scavato un solco con le altre in Italia"

A chi gli chiedeva, poi, se il campionato italiano esercitare su di lui ancora appeal, Antonio Conte ha risposto: "Certo che mi piace il nostro campionato, ma adesso la Juventus ha scavato un solco con le altre che, per ridurre il gap, dovranno impegnarsi molto".

Antonio Conte sul gesto di Mourinho dopo Juventus-Manchester United

All'allenatore salentino viene chiesta una battuta anche sul gesto allo Juventus Stadium di Mourinho, con cui si è spesso scontrato nei due anni in Premier League alla guida del Chelsea. Antonio Conte glissa. "Non sono la persona più adatta per parlare di questo argomento".