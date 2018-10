Antonio Conte, il fratello: "Non ha vincoli col Chelsea". Sulle voci di Real Madrid e Milan...

“Non ci sono stati contatti né con il Real Madrid né con il Milan”. Daniele Conte (fratello ed agente di Antonio Conte) da Londra smorza le voci che lo vorrebbero vicino alla sostituzione di Lopetegui silla panchina del Real Madrid (vedi sotto): “Antonio in questi giorni è in vacanza in Egitto ed io non ho ricevuto chiamate importanti. - riporta Gazzetta.it - Tengo a precisare, a questo proposito, che sono il suo unico rappresentante. Allo stesso modo preciso che mio fratello non ha più vincoli con il Chelsea dopo il licenziamento di luglio. Ora aspettiamo l’esito della causa: gli avvocati sono al lavoro”.

Antonio Conte si è liberato dal Chelsea: ha già l'accordo con il Real Madrid

Antonio Conte è pronto a diventare il nuovo alenatore del Real Madrid. Niente Milan (dove traballa la panchina di Gattuso) dunque? Secondo Sportmediaset il tecnico salentino ha già l'accordo con i blancos. La causa di lavoro con il Chelsea resta in sospeso, al tribunale di Londra, ma è stata firmata la risoluzione del contratto sportivo. Quindi l'ex allenatore della Juventus è libero di trovare una nuova panchina. Sarà decisivo il “Clasico” di domenica: in caso di sconfitta con il Barcellona, Florentino Perez esonererà Lopetegui e chiamerà Antonio Conte che ha già messo in preallarme i suoi uomini dello staff.

Negli ultimi giorni erano stati fatti i nomi di altri allenatori, soprattutto di Blanc ma anche di due ex ‘blancos’ come Guti e Solari. Ma Antonio Conte ha vinto il ballottaggio e lo spogliatoio del Real Madrid ha dato l'ok al suo eventuale arrivo, in primis di capitan Sergio Ramos.

Barcellona-Real Madrid di domenica 28 alle 16,15 darà la sentenza definitiva su Antonio Conte. Attenti però che alle 18 a San Siro inizierà Milan-Sampdoria...