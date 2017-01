Chelsea, Antonio Conte: manager del mese a dicembre



Antonio Conte è stato nominato Allenatore del mese in Premier League per il periodo di dicembre. Il tecnico del Chelsea ha raggiunto questo traguardo grazie alle sei vittorie di fila che hanno consentito ai blues di allungare la striscia vincente a 13 partite. La squadra londinese (leader solitaria del campionato inglese) ha battuto il Manchester City all'Etihad Stadium, poi sono arrivati i successi contro West Brom, Sunderland, Crystal Palace, Bournemouth e Stoke.



Antonio Conte: manager del mese per la 3° di fila. Record in Premier League



E' la terza volta consecutiva che CONTE - gia' premiato per ottobre e novembre - si assicura il riconoscimento: un record, nessun altro allenatore c'era riuscito prima di lui. "Questo premio dimostra che stiamo lavorando bene - il commento di CONTE che ha battuto la concorrenza di Klopp, Mourinho e Pochettino, gli altri candidati - Dicembre e' stato un grande mese per noi, e' stato importante per la classifica e per la nostra autostima".



Chelsea, Conte prova a prendere Payet



Il Chelsea ci prova per Dimitri Payet. Ieri Slaven Bilic, allenatore del West Ham, ha ammesso che il 29enne attaccante francese ha chiesto di essere ceduto ma al contempo ha messo in chiaro che il club londinese non lo accontentera'. Ma Antonio Conte, dopo il no del Bayern Monaco per Vidal, avrebbe deciso di puntare forte sullo scontento francese che pero' ha un contratto fino al 2021. Si annuncia cosi' un'operazione difficile e costosa, anche perche' il West Ham sa che i Blues hanno incassato 60 milioni di euro dalla cessione di Oscar in Cina e non si priveranno di Payet, riporta il "Times", per non meno di 40-45 milioni di euro. Ad agevolare la trattativa potrebbe esserci l'inserimento in prestito fino a giugno di Michy Batshuayi che piace molto a Bilic.