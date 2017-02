Conte rifiuta 25 mln dalla Cina: amore col Chelsea. E in Premier League...

Antonio Conte rifiuta 25 milioni dalla Cina: è amore col Chelsea



Antonio Conte avrebbe ricevuto un'offerta da 25 milioni di euro all'anno, da una squadra del campionato cinese. Secondo quanto riporta Sky Sport, il tecnico salentino è stato chiaro: 'Resto al Chelsea'. Una scelta chiara e netta dopo che poche settimane fa lui e la dirigenza avevano sventato le sirene (sempre cinesi) che cantavano per attirare Diego Costa in Asia.



CHELSEA DI ANTONIO CONTE SEMPRE PIU' LEADER DELLA PREMIER LEAGUE DOPO IL PAREGGIO SUL CAMPO DEL LIVERPOOL



L'ex ct della nazionale italiana e allenatore della Juventus sta vivendo una stagione magica alla guida del Chelsea. Dopo un mese di settembre difficile, i blues hanno ingranato la quinta e sono saldamente al comando della Premier League con 57 punti dopo 23 partite. Il pareggio sul campo del Liverpool nell'ultimo match infrasettimanale ha rafforzato la leadership della squadra di Conte tenendo i Reds di Klop a meno 10. Oltretutto Arsenal e Tottenham non ne hanno approfittato: i Gunners addirittura sono caduti in casa contro il Watford di Mazzarri (1-2), mentre gli Spurs hanno dovuto accontentarsi dello 0-0 esterno con il Sunderland. Restano dunque molto lontani (9 punti) dal Chelsea. E Antonio Conte non può che sorridere.