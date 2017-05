Antonio Conte: tra Chelsea e Inter spunta il Barcellona



Antonio Conte prossimo allenatore del Barcellona? L'indiscrezione bomba è del Sunday Express, secondo cui il club blaugrana avrebbe deciso di affidare all'ex ct azzurro la panchina che lascerà Luis Enrique al termine di questa stagione. Una voce che si somma a tante voci sul futuro del mister salentino.



ANTONIO CONTE: INTER? BARCELLONA? CHELSEA? PRIMA IL DOUBLE



D'altra parte Antonio Conte in questo momento ha la priorità di concludere la stagione con Chelsea e conquistare la Premier League (senza dimenticare il possibile Double vincendo anche la FA Cup). Prima di fine maggio certamente non si saprà nulla di ufficiale sul suo futuro e resta comunque difficilepensare che Abramovic abbia voglia di lasciarlo partire dopo un eventuale trionfo nel campionato inglese, mentre l'allenatore italiano è, per giunta, ancora sotto contratto. Le sirene del Barcellona però sono all'orizzonte e ancora più quelle dell Inter: a proposito dei nerazzurri l'ultima voce parla di un rilancio di Suning, pronta a offrirgli 12 milioni di ingaggio pur di convincerlo a sedersi sulla panchina nerazzurra.