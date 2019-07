Appenninica MTB Stage Race tra sport e... gastronomia. VIDEO

“L’Appenninica MTB Stage Race Parmigiano Reggiano è l’unica gara di Mountain Bike a tappe che si svolge in Italia. Disputata dal 20 al 27 luglio ha coinvolto partecipanti da tutto il mondo (Stati Uniti, Australia, Sudafrica). Andrea “Strabba” Tamagnini pasticcere con un passato da cantautore ha fatto un’incursione in questo evento unico nel suo genere, per raccontare come inviato speciale un territorio ancora poco conosciuto come quello dell’Appennino Emiliano con i suoi paesaggi mozzafiato e le sue meraviglie gastronomiche. “