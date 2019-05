Arbitro muore in campo per infarto. Tragedia in alta quota

Arbitro muore in campo per infarto. Tragedia in Bolivia

Tragedia nel calcio boliviano. L'arbitro Victor Hugo Hurtado è morto a 32 anni dopo essere stato colpito da due arresti cardiaci durante la partita tra Always Ready e Oriente Petrolero della seconda divisione boliviana, finita 5 a 0. Hurtado ha avuto un primo malore dopo aver mandato le squadre negli spogliatoi alla fine del primo tempo. Appena rientrato in campo, il direttore di gara si è accasciato sul prato e l'intervento tempestivo dei medici non è bastato a salvargli la vita: l'arbitro è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Holandès di El Alto.

La partita è proseguita e terminata 5-0 per il Club Always Ready: con ogni probabilità si credeva che le condizioni dell'arbitro fossero in via di miglioramento. Il match si è giocato all'Estadio de Villa Ingenio di El Alto, l'impianto più "alto" del mondo situato a ben 4.090 metri sul livello del mare.