Argentina, Bauza esclude ancora Icardi: "Per ora non lo convoco"



Il ct dell'Argentina Edgardo Bauza lascia ancora fuori dalle convocazioni Mauro Icardi "Per adesso non convoco Icardi, ma può succedere in qualsiasi momento", spiega il responsabile della Selecion in tv.



Argentina, Bauza esclude ancora Icardi: "Ho detto a lui quello che penso"



Pratto ed Alario vengono ancora preferiti a Icardi. Icardi non gioca con la nazionale argentina dal 2014 nelle qualificazioni ai Mondiali in Brasile del 2014 contro l'Uruguay. "Sono stato con Icardi ed abbiamo parlato di calcio. Ho detto a lui quello che penso", sottolinea Edgardo Bauza.



Bauza apre a Fazio nella nazionale argentina



Il ct argentino apre alla prima chiamata per il difensore della Roma, Federico Fazio (che negli scorsi giorni si era proposto alla nazionale italiana di Ventura). "Non escludo invece di chiamarlo, possibile che lo convochi contro Cile e Bolivia".