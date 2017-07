Argentina, Lionel Messi e Antonella Roccuzzo sposi a Rosario

Finalmente sposi. Dopo tanti anni di fidanzamento e due figli, Lionel Messi e Antonella Roccuzzo si sono sposati nella loro Rosario, citta' nativa di entrambi e dove e' nata la lunga storia d'amore coronata con un rito civile, celebrato in un lussuoso hotel della citta', dal direttore del registro civile di Santa Fe, Gonzalo Carrillo, amico della famiglia del fuoriclasse del Barcellona. Sull'altare, insieme a mamma e papa', i figli Thiago e Mateo, testimoni fratelli e sorelle della coppia.

Abito scuro (Armani) per il numero 10 azulgrana, bianco e della stilista catalana Rosa Clara' per lei. Ovviamente numerosi i vip presenti al matrimonio, con tanto di "red carpet" e sfilata davanti ai fotografi prima di entrare nell'hotel che ha ospitato l'evento dell'anno per gli argentini. Esibizione anche per la compagna di Sergio Aguero, la "princesita" Karina, cantante molto famosa in Sudamerica.

Tra i presenti tanti giocatori (ex e attuali) del Barcellona: secondo il "Mundo Deportivo" l'ultimo ad arrivare e' stato Neymar, in compagnia dell'ormai ex Juve Dani Alves. A Rosario anche Suarez, Busquets, Jordi Alba, Puyol, Xavi, Cesc Fabregas, l'ex Inter e Samp Samuel Eto'o, poi l'attesa coppia formata da Gerard Pique' e dalla moglie, la star colombiana Shakira. Tanti anche i nazionali argentini: dallo juventino Higuain a Di Maria, quindi Rojo, Zabaleta, Andujar, Maxi Rodríguez, l'ex Napoli Lavezzi e altri ancora.