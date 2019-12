Arriva G Magazine dedicato alla Coppa del mondo di sci

La Gazzetta dello Sport celebra il grande sport e le emozioni uniche della Coppa del mondo di sci nelle tappe italiane con G Magazine, in regalo giovedì 19 dicembre. Un numero imperdibile di 104 pagine, che dedica la copertina ai due azzurri che daranno l’assalto alle coppe di specialità nelle discipline veloci e proveranno a competere anche per la Coppa generale: Sofia Goggia e Dominik Paris.

“È la nostra coppia d’assi. Che ci fa sognare una Coppa del mondo tinta d’azzurro fino alle finali di marzo a Cortina D’Ampezzo”, scrive il vicedirettore vicario Gianni Valenti nell’editoriale. “Dominik Paris e Sofia Goggia hanno le carte in regola per provarci. Vivono la stagione della piena maturazione fisica e agonistica. Possiedono tecnica, esperienza e grinta per mirare in primis alle Coppette di discesa e superG. E poi, magari, anche al bersaglio grosso e cioè a quella Coppa generale che manca al nostro Paese dal trionfo di Alberto Tomba datato 1995.”

La Coppa del mondo di sci approda in Italia con le gare maschili in Val Gardena il 20 e 21 dicembre, in Alta Badia il 22 e 23, a Bormio il 28 e 29, a Madonna di Campiglio l’8 gennaio e con le gare femminili a Sestiere il 18 e 19 gennaio e a La Thuile il 29 febbraio e il primo marzo. Le finali si disputeranno in marzo a Cortina d’Ampezzo.

G Magazine presenta tutti gli azzurri in gara e racconta tutte le piste della Coppa del mondo in Italia, con i campioni che più vi hanno vinto. Tra i tanti contenuti del periodico, oltre alle cover story su Goggia e Paris, un’intervista esclusiva all’austriaco Marcel Hirscher che racconta i perché del suo ritiro alla viglia di questa stagione. E poi ancora: i favoriti Alexis Pinturault e Mikaela Shiffrin, gli emergenti Clement Noel e Alice Robinson e un Gustavo Thoeni inedito. G Magazine pubblica anche l’albo d’oro con tutti i vincitori della Coppa del mondo, una galleria fotografica gli scatti famosi, e una nutrita sezione dedicata alle novità dei materiali e al life style.