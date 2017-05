As Roma, Luciano Spalletti lascia il club giallorosso

Luciano Spalletti non e' piu' l'allenatore dell'As Roma. La notizia, attesa da tempo, e' stata ufficializzata sul sito della societa' capitolina.

"La societa' - si legge sul sito - e' attualmente impegnata nella nomina del nuovo tecnico". Il presidente James Pallotta porge i "piu' sentiti ringraziamenti a Luciano Spalletti per il grande lavoro svolto e per l'importante contributo dato al club sin dal suo ritorno. Sotto la sua guida in questa stagione la squadra ha conquistato il maggior numero di punti e segnato piu' reti nella storia del club giallorosso. Auguriamo a Luciano Spalletti il meglio per il futuro. Il Club - assicura Pallotta - intende continuare il suo percorso di crescita e il nuovo allenatore condividera' i valori e la filosofia della societa', contribuendo allo sviluppo dell'As Roma".