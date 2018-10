Ascolti tv, Napoli in Champions League fa vincere Rai 1. Vola Paola Ferrari

ASCOLTI TV CHAMPIONS LEAGUE - Grandi ascolti su Rai 1 per il programma di Paola Ferrari e Alberto Rimedio: per oltre 40 minuti dopo la partita, il Magazine Champions League è stato seguito da 2.5 milioni di italiani (15.95% share)

Enorme risultato, in termini di telespettatori e share, per il secondo mercoledì di Champions League trasmesso da Rai 1. La diretta dell’incontro Napoli-Liverpool ha conquistato 4.834.000 spettatori pari al 19.2% di share. Ma è ancora l'approfondimento post partita di Rai 1 a segnare un risultato eclatante: mercoledì 3 ottobre 2018, il rotocalco dopo-partita sul primo canale nazionale, ha intrattenuto 2.500.000 di telespettatori, equivalenti al 15.95% di share. Il secondo appuntamento con la squadra composta da Paola Ferrari e Alberto Rimedio, con il commento tecnico dell'azzurro Paolo Rossi in studio, ha tenuto incollati allo schermo, dopo la partita e per oltre 40 minti, circa mezzo milione di tifosi in più, rispetto alla prima puntata del Magazine Champions League trasmessa da Rai 1 il mese scorso. (mercoledì 03.10.2018: 2.500.000, share 15.95% - mercoledì 19.09.2018: 2.050.987, share 12.11%). Ieri il Magazine Champions League, oltre ad incrementare di circa un quarto i propri telespettatori, ha anche raccolto oltre 3 punti e mezzo percentuali in più di share, sempre nell'edizione sul primo canale nazionale e in confronto al debutto della trasmissione sugli schermi di Rai 1, durante il primo turno del più importante campionato europeo per Club, lo scorso settembre.

ASCOLTI TV, NAPOLI-LIVERPOOL SUPER. VOLA RAI 1 NEL PRIME TIME COL GOL DI INSIGNE

Vittoria di Rai1 nel prime time di mercoledì 3 ottobre con la partita di Champions League disputata tra il Napoli e il Liverpool che è stata seguita da 4.834.000 telespettatori registrando uno share del 19,2%. Secondo gradino del podio per il film trasmesso da Canale 5 'Sully'che è stato visto da 2.594.000 telespettatori pari a uno share del 10,8%. Terzo posto per 'Chi l'ha visto?' che su Rai3 ha totalizzato 2.120.000 telespettatori e uno share del 10,1%.