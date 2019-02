Ascolti tv, Paola Ferrari vola col Magazine Champions League dopo Atletico Madrid-Juventus

Grandi ascolti TV per il post partita della sfida europea tra Atletico Madrid-Juventus, in onda su Rai 1 mercoledì sera. La diretta dell'incontro di Champions League ha intrattenuto 6.878.000 telespettatori spettatori, per uno share del 25.53%. Mentre l'informazione sportiva Rai ha conquistato 4.659.000 spettatori (share 18.2%) prima del match e 2.089.000, per uno share a due cifre (12.06%), durante il post partita condotto da Paola Ferrari e Alberto Rimedio, sul primo canale nazionale.

Un ennesimo risultato che riflette la qualità dell'offerta sportiva Rai: la trasmissione dell'affiatata coppia Paola Ferrari e Alberto Rimedio intrattiene gli spettatori con un ritmo vivace e tante immagini, con il commento tecnico in studio dell'azzurro Paolo Rossi e, da febbraio 2019, l'ex direttore di gara Tiziano Pieri. La grande novità di inizio anno della Champions League è la tecnologia VAR, che si è dimostrata finora protagonista anche nella massima competizione europea. Il grande risultato, in termini di numero di telespettatori e share, conquistato mercoledì 20 febbraio, conferma che più di un terzo degli sportivi italiani che hanno seguito la diretta, sono rimasti sintonizzati su Rai 1 per seguire l'approfondimento sportivo condotto da Paola Ferrari e Alberto Rimedio.