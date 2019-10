Atalanta, crolla la quota scudetto. Gasperini come Bagnoli con il Verona?

Vulnerabile in Europa, ma micidiale in campionato: l'Atalanta, con il 7-1 di domenica all'Udinese, continua la sua ascesa verso la vetta della classifica di serie A, che adesso dista soltanto tre punti (Juventus a quota 23) mentre il secondo posto dell'Inter è due lunghezze. La domanda che molti tifosi e addetti ai lavori si stanno ponendo in queste ore è: l'Atalanta può lottare per lo scudetto? La Dea che sta raccogliendo poco in Champions League (tre partite a zero punti) rischia di trovarsi a dicembre fuori da tutte le Coppe, potendosi concentrare solo sul campionato dove già viaggia fortissimo oggi. La squadra bergamasca dunque sulle orme del Verona di Bagnoli che sbancò la serie A nel 1985? O del Leicester di Claudio Ranieri campione d'Inghilterra nel 2016? Impresa proibitiva, quasi impossibile dovendo sconfiggere la corazzata Juventus e, in seconda battuta, l'Inter di Antonio Conte (senza dimenticare il Napoli di Ancelotti). Però il calcio ogni tanto regala favole indimenticabili.

Scudetto all'Atalanta? Gasperini sulle orme di Osvaldo Bagnoli (Verona) o Claudio Ranieri (Leicester)? La quota crolla

Secondo gli analisti di 888sport.it lo scudetto dell'Atalanta è scenario decisamente possibile, visto che hanno tagliato drasticamente la quota per il titolo. Oggi Gasperini campione d'Italia vale 18 volte la posta. Un mese fa era superiore a 100, poi aveva subito un primo ribasso dopo la vittoria per 2-0 del 25 settembre all'Olimpico contro la Roma, attestandosi a 81. In seguito è progressivamente calata fino ai livelli attuali. Mai nella storia l'ipotesi scudetto per l'Atalanta era stata ritenuta così probabile. La favorita assoluta è ovviamente ancora la Juventus, a 1,40. Seguono l'Inter a 4,75 e un Napoli che continua a perdere colpi e sale a 8,00. Lontane Roma e Lazio, a 81.