Atalanta, Gasperini rinnova fino al 2020 con opzione sul quarto anno

L'Atalanta ha rinnovato per tre anni, con l'opzione per un'altra stagione, il contratto del tecnico Gian Piero GASPERINI. Lo ha annunciato il club bergamasco. Quindi avanti almeno sino al 2020.



Atalanta, Gasperini rinnova fino al 2020. "Attestato di grande stima del club"



Grande soddisfazione in casa nerazzurra, come confermato dal presidente Antonio Percassi: "Siamo felicissimi ed entusiasti del lavoro che GASPERINI sta facendo, in sintonia con la società e la nostra proprietà". "Mi sento fortunato dalla scelta fatta dal presidente l'anno scorso e quest'anno è un attestato di grande stima nei miei confronti, sono onorato e motivato a fare sempre di più", ha dichiarato GASPERINI.



ATALANTA-GASPERINI RINNOVO E RITOCCO DELL'INGAGGIO



L'intesa tra Gasperini e l'Atalanta sarebbe maturata subito dopo Pasqua. Si parla di un ritocco agli 800 mila euro di stipendio, piu' o meno la stessa cifra percepita dal Papu Gomez che della squadra e' leader e capitano