Atalanta, Gasperini: "Sono dispiaciuto per il gesto di ieri"

Giampiero Gasperini si scusa per il brutto gesto che lo ha visto protagonista ieri, in occasione dell'uscita dal campo (per espulsione), durante il match Sampdoria-Atalanta. Il tecnico dei nerazzurri prima di imboccare il tunnel che porta negli spogliatoi ha colpito un dirigente della Sampdoria con una manata, episodio prima un po' sminuito in conferenza stampa: "Ha fatto uno scenata" e poi le scuse attraverso il sito ufficiale dell'Atalanta. “Non sono orgoglioso dell’esempio dato ai calciatori, alla società e ai tifosi di calcio. Sono davvero molto dispiaciuto per quanto successo ieri a Genova e per tutte le polemiche che ne sono derivate e che hanno fatto passare in secondo piano l’importante risultato sportivo raggiunto dopo una partita coinvolgente e disputata ad alti livelli da entrambe le squadre”. Un bel gesto da parte del tecnico di Grugliasco, arrivato circa due ore dopo alle parole di Massimo Ferrero: “Mi spiace per questa sua reazione antisportiva – sottolinea il numero uno del Doria al sito della società -. Avrebbe dovuto lasciare il campo, non aggredire un nostro dirigente. Ha sbagliato”. Infine, sulla partita: “Abbiamo perso contro una grande squadra, ma noi non siamo da meno. Ripartiamo con ottimismo già dalla prossima sfida in casa del Sassuolo”.