Atletica, Tamberi oro nell’alto agli Europei indoor: "Emozione dopo lacrime.."

Atletica, Tamberi oro nell’alto agli Europei indoor di Glasgow

Gianmarco Tamberi conquista l'oro nel salto in alto agli Europei indoor di atletica leggera di Glasgow. Gimbo vince la finale dell'alto agli Euroindoor superando i 2,32 metri al secondo tentativo. Doppio argento per il greco Baniotis e l'ucraino Protsenko, appaiati a 2,26 metri. Tamberi ha dominato la gara a 29 mesi dal gravissimo infortunio di Montecarlo. Era dagli Europei all’aperto di Amsterdam 2016 del mese precedente che Tamberi (vincitore) non saliva sul podio di una rassegna globale.

"C'è troppa emozione dopo due anni e mezzo impossibili tra lacrime e frustrazione. Finalmente ci siamo, si riparte da qui, sono tornato, ma lo sapete che non mi accontento. Dopo quello che ho passato essere qui a fare queste cose, da favorito, e poi fermarmi, non è qualcosa che conosco", dice Gianmaro Tamberi dopo la vittoria della medaglia d'oro agli europei indoor di Glasgow. "I salti che ho fatto dopo i 2,32 e i tentativi a 2.36 dopo aver vinto una medaglia d'oro mi hanno convinto su quanto valgo in questo momento. Mi dispiace non aver avuto qualcuno che mi accompagnasse a misure ancora maggiori. Ho provato anche a 2,36 ma dopo aver messo la medaglia d'oro al collo era difficile trovare di nuovo le motivazioni. Avevo un sorriso dentro che mi diceva 'goditi questo momento'". La dedica di Tamberi: "È una vittoria che dedico a tutta l'Italia, il Paese più bello del mondo. Non sapete cosa significhi per me indossare questa maglia azzurra, trovo un'energia dentro che è pazzesca. Tra pochi mesi ci saranno i Mondiali e voglio ripartire per correggere gli errori, e salire sempre più in alto".