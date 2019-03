Atletico Madrid-Barcellona record 60mila spettatori nella Liga femminile

Atletico Madrid-Barcellona fa registrare il pienone al Wanda Metropolitano: 60,739 tifosi. Non ci sarebbe nessuna sorpresa non fosse che... si tratta di calcio femminile. Un boom sorprendente di pubblico per assistere alla sfide tra Colchoneros e Blaugrana vinto dalle giocatrici del Barça per 2-0 con gol di Oshoala e Duggan. LAtletico Madrid resta al comando della Liga femminile, ma ora con 3 punti di vantaggio sul Barcellona a sei turni dalla conclusione del campionato.

Atletico Madrid-Barcellona batte il record che resisteva dal 1920

Stracciato il precedente primato che durava da quasi un secolo (Boxing Day del 1920) di Dick Kerr-St. Helen (53.000 a Goodison Park). Superato ovviamente pure il precedente record nel calcio femminile spagnolo, fatto registrare a gennaio nella Copa de la Reina (l'equivalente della Coppa del Re) con 48.121 spettatori per Athletic Bilbao-Atletico Madrid. Quest'anno poi 51mila spettarori avevano assistito a Tigre-Monterrey della serie A messicana.

Calcio femminile, da Atletico Madrid-Barcellona ai Mondiali di Francia 2019 con la nazionale italiana (su Sky)

Atletico-Barcellona apre nuove frontiere nel calcio femminile. "E' stata una festa", raccontano i quotidiani sportivi madileni 'Marcà e 'As'. Il boom del calcio femminile è una notizia interessante anche per Sky che ha i diritti di tutte le 52 partite (37 in esclusiva) del Mondiale di Francia (7 giugno-7 luglio): 24 le squadre partecipanti tra cui l’Italia, che torna a una fase finale 20 anni dopo l'ultima volta. Le giocatrici allenate da Milena Bertolini sono inserite nel Gruppo C, insieme a Brasile, Giamaica e Australia. Sky che tra l'altro trasmette anche la Serie A femminile (diritti acquisiti per due stagioni, 2018/2019, 2019/2020), le semifinali e la finale di Coppa Italia, oltre alla Supercoppa Italiana.