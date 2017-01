Aubameyang, offerta folle dalla Cina per l'ex Milan: 150 mln al Borussia

Aubameyang, offerta folle dalla Cina: 150 milioni al Borussia Dortmund



La Cina mette nel mirino Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo rumors dalla Germania lo Shanghai Sipg vuole l'attaccante del Borussia Dortmund e ha messo sul piatto 150 milioni di euro per il cartellino. Non basta: al 27enne attaccante gabonese (cresciuto nelle giovanili del Milan, che lo lasciò al St. Etienne nel dicembre 2011 dopo diversi prestiti in Francia) sarebbe stato offerto un contratto da 800mila euro a settimana: ossia oltre 41 milioni di euro a stagione. Aubameyang ha confessato di sognare la maglia del Real Madrid, ma non sarà facile resistere a un contratto così ricco dalla Cina.



AUBAMEYANG IN CINA? GUADAGNEREBBE PIU' DI TEVEZ



Uno in più di quanto prende Carlos Tevez. I cinesi dunque continuano nel loro assalto alle stelle del calcio mondiale: oltre all'Apache hanno già preso Oscar (dal Chelsea), Witsel (soffiato alla Juventus) e sono in pressing anche per l'attaccante blues Diego Costa e la punta della Fiorentina, Kalinic. Senza dimenticare le voci di un'offerta da 10 milioni a stagione che il centravanti del Milan, Carlos Bacca, avrebbe rifiutato. E va anche ricordato che nei giorni scorsi Jorge Mendes ha rivelato i 100 milioni di ingaggio (e si parla di 300 per il cartellino) per Cristiano Ronaldo. CR7 però ha scelto di 'accontentarsi' dei 21 che prende dal Real Madrid, preferendo lottare ancora per traguardi sportivi come la Liga spagnola e la Champions League, ben più importanti della Superleague cinese.