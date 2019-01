Australian Open 2019, la finale? Sarà Djokovic-Federer

Entrambi puntano il settimo trionfo, con cui diventerebbero i più vincenti di sempre a Melbourne – Gli analisti puntano sul serbo, dato a 2,25 come grande favorito – Lo svizzero lo segue, ma sale già a 6,00 – Fra le donne, comanda Serena Williams.

Nonostante il ko in semifinale nel torneo di Doha, Novak Djokovic arriva da grandissimo favorito all'appuntamento dell'Australian Open, primo Slam stagionale al via lunedì prossimo. A pesare sulla valutazione degli analisti SNAI è il rush con cui il tennista serbo, dopo aver vinto Wimbledon e gli US Open, si è riposizionato al vertice del ranking ATP. Il suo settimo trionfo (che lo renderebbe il più vincente di sempre nel torneo) è dato a 2,25. È ben distanziato un altro grande specialista sul cemento di Melbourne, Roger Federer, campione in carica (sei titoli anche per lui) e possibile avversario di Nole in finale, visti gli incroci del tabellone: lo svizzero è a quota 6,00. Si passa già in doppia cifra per Rafa Nadal: nel 2018 il maiorchino ha sempre sofferto sulle superfici dure e trovare il riscatto in Australia pagherebbe 10 contro 1. Vale invece 12 l'affermazione di Alexander Zverev, il nome di punta della next generation, che cerca ancora la consacrazione in uno Slam. Tra le possibili sorprese, invece, i trader indicano Karen Khachanov a 25: il russo è stato protagonista di un gran 2018, in cui ha battuto Djokovic nella finale dei Masters di Parigi e ha scalato la classifica mondiale, arrivando alle soglie della top 10. Da brividi la quota di Fognini e Cecchinato, dati rispettivamente a 200 e 500.

Halep, incrocio terribile - Nel torneo femminile, invece, la strada è decisamente più in salita per la numero uno del mondo, Simona Halep. La tennista rumena viene penalizzata da un sorteggio a dir poco terrificante, che potrebbe riservarle entrambe le sorelle Williams per arrivare ai quarti. Su di lei si punta a 18 volte la scommessa, quota lontanissima da quella di Serena Williams, grande favorita. La statunitense è alla ricerca ossessiva del suo 24° Slam, ed è reduce dalle due finali perse a Wimbledon e negli Usa: è data a 5 volte la scommessa. La seguono a 8,00 Angelique Kerber (che l'ha battuta in finale nel 2016) e a 10 Aryna Sabalenka, che a inizio 2019 ha conquistato il suo quarto torneo WTA. Appaiate invece a 13 Naomi Osaka ed Elina Svitolina. Per Camila Giorgi, al momento unica italiana in tabellone, si arriva invece a 100.