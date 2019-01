Australian Open 2019: Thiem out, Djokovic avanti. Tre top-10 fuori dallo Slam

Australian Open 2019, Thiem si ritira. Già tre top-10 fuori dallo Slam

Gli Australian Open perdono un protagonista. Ha dovuto infatti abbandonare il torneo per infortunio il numero 7 del mondo, l'austriaco Dominic Thiem, costretto al ritiro nella sfida di secondo turno contro la wild card Alexei Popyrin sul punteggio di 7-5, 6-4, 2-0 in favore dell'australiano. E' il terzo top-10 fuori dopo John Isner e Kevin Anderson.

AUSTRALIAN OPEN 2019, DJOKOVIC AL TERZO TURNO

Il serbo Novak Djokovic si qualifica per il terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Il 6 volte vincitore a Melbourne, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 177 Atp e in tabellone con una wild-card ma ex numero 5, con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-4 in due ore e 4 minuti. Djokovic affronterà il canadese Denis Shapovalov, numero 27 del mondo e 25 del seeding.

AUSTRALIAN OPEN 2019, ZVEREV AL 3° TURNO

Alexander Zverev approda a fatica al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Il tedesco, numero 4 del mondo e del seeding, sconfigge al set decisivo il francese Jeremy Chardy, numero 36 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-4, 5-7, 6-7 (6-8), 6-1 dopo tre ore e 45 minuti. Zverev affronterà l'australiano Alex Bolt, numero 159 del mondo e in tabellone grazie a una wild-card.

AUSTRALIAN OPEN 2019, FOGNINI AL TERZO TURNO

Fabio Fognini accede al terzo turno degli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento del Melbourne Park. L'azzurro numero 13 del mondo ha superato l'argentino Leonardo Mayer, numero 53 Atp, col punteggio di 7-6 (7-3), 6-3, 7-6 (7-5) dopo due ore e 23 minuti. Fognini, alla dodicesima partecipazione agli Australian Open, in singolare vanta gli ottavi del 2014 e dello scorso anno, oltre allo storico successo in doppio con Simone Bolelli nell'edizione 2015. Il tennista ligure affronterà ora Pablo Carreno-Busta, numero 23 Atp e 23esima testa di serie, che a Melbourne ha raggiunto gli ottavi lo scorso anno.