Australian Open 2020: Berrettini e Sinner fuori. Fognini vince la 'maratona'

AUSTRALIAN OPEN 2020, FOGNINI AL TERZO TURNO

Fabio Fognini al terzo turno dell'Australian Open 2020, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne. L'azzurro, numero 12 del mondo e del seeding, sconfigge l'australiano Jordan Thompson, numero 66 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-1, 3-6, 4-6, 7-6 (10-4) dopo una maratona di oltre 4 ore di gioco. Ora Fognini è ateso dall'argentino Guido Pella

SINNER, AUSTRALIAN OPEN: FUORI AL SECONDO TURNO. 'QUESTA SCONFITTA NON E' LA FINE DEL MONDO'

Janik Sinner analizza la sconfitta al secondo turno dell'Australian Open 2020. Il tennista italiano ammette: "Sono molto deluso e anche se ho perso il servizio sempre dalla stessa parte del campo perché non sono stato capace di gestire il vento contrario, non voglio aggrapparmi a scuse: Fucsovics ha giocato semplicemente meglio", dice in conferenza stampa dopo il ko con l'ungherese Marton Fucsovics. "Sono giovane e ho ancora tanto da imparare - ha concluso il 18enne, numero 79 del mondo - e in questo senso la trasferta australiana mi ha aiutato perché anche in questa partita ci sono più aspetti positivi che negativi. Questa sconfitta non è la fine del mondo".

AUSTRALIAN OPEN 2020, BERRETTINI E SINNER KO AL SECONDO TURNO

Matteo Berrettini e Jannik Sinner dicono addio agli Australian Open 2020 al secondo turno. Nulla da fare per Berrettini, numero 8 del ranking mondiale, arriva ad un passo dalla rimonta clamorosa contro lo statunitense Tennys Sandgren ma costretto ad arrendersi col punteggio di 7-6 (9-7), 6-4, 4-6, 6-2, 7-5 dopo 3 ore e 27 minuti di gioco all'americano n.100 del ranking Atp. Si ferma al secondo turno del torneo in cemento in corso di svolgimento a Melbourne anche il cammino di Sinner, il tennista altoatesino dice addio alla prima prova stagionale dello Slam cedendo 6-4, 6-4, 6-3 all'ungherese Marton Fucsovics.

Matteo Berrettini (Lapresse)



AUSTRALIAN OPEN 2020, DJOKOVIC AVANZA AL TERZO TURNO

Dopo un primo turno più complicato del previsto contro il tedesco Struff, Novak Djokovic supera agevolmente il secondo impegno sul cemento degli Australian Open battendo in un'ora e 35 minuti il giapponese Tatsuma Ito 6-1, 6-4, 6-2. Nel prossimo turno il n.2 del mondo, vincitore per 7 volte a Melbourne, affronterà il nipponico Yoshihito Nishioka. Avanza anche Milos Raonic, il canadese si è imposto 6-3, 6-4, 6-2 sul cileno Cristian Garin dopo un'ora e 35 minuti. Va allo statunitense Tommy Paul la 'maratona' durata 4 ore e 19 minuti contro il bulgaro Grigor Dimitrov. L'americano numero 80 del mondo ha la meglio sul n.20 Atp 6-4, 7-6 (8-6), 3-6, 6-7 (3-7), 7-6 (7-3). Avanza senza dover scendere in campo il greco n.6 del mondo Stefanos Tsitsipas per il ritiro del suo avversario, il tedesco Philipp Kohlschreiber.

AUSTRALIAN OPEN 2020, FEDERER AL TERZO TURNO

Roger Federer si qualifica agevolmente al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne. Lo svizzero, numero 3 del mondo e del seeding, sconfigge il serbo Filip Krajinovic, numero 41 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-1 in un'ora e 32 minuti.