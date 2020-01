Australian Open 2020, Djokovic non dà scampo a Federer e vola in finale

Novak Djokovic trionfa nella sfida infinita contro Roger Federer raggiungendo la finale del tabellone maschile degli Australian Open 2020, prima prova stagionale dello Slam. Sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne il campione uscente si impone 7-6 (7-1), 6-4, 6-3 dopo 2 ore e 18 minuti di gioco, raggiungendo così l'atto finale del torneo australiano vinto 7 volte in carriera, su un totale di 16 prove dello Slam conquistate. Djokovic e Federer hanno giocato la 50° sfida della loro rivalità: Nole ora conduce 27-23.

La riedizione della ormai leggendaria finale di Wimbledon 2019, la più lunga di sempre sull'erba londinese, è ricca di emozioni fin da subito. In apertura lo svizzero va subito avanti di un break portandosi sul 2-0, immediata la reazione del serbo che si porta sul 2-1 strappando il servizio al suo avversario che però reagisce effettuando il contro-break portandosi sul 3-1 e poi sul 5-3. A questo punto Djokovic è bravo a uscire da una situazione complicata strappando a zero il servizio al suo avversario e agganciandolo sul 5-5. Si arriva al tie-break dove Nole concede un solo punto allo svizzero, vincitore 5 volte in Australia, l'ultima 2 anni fa, chiudendo 7-1. Senza grandi strappi la seconda partita, i due campioni tengono il servizio fino al 5-4 per Djokovic e servizio Federer. Il campione di Basilea si porta sul 40-30 ma accusa un passaggio a vuoto e subisce 3 punti consecutivi del n.2 del mondo che si aggiudica 6-4 il secondo set dopo 41 minuti di gioco. Nella terza partita Djokovic strappa il servizio a Federer nel quinto gioco rimontando da 40-15 inanellando 4 punti consecutivi, 4-2 per Djokovic. Sul 5-3 Djokovic serve per il match, dopo esser scappato avanti 30-0 si fa recuperare da Federer 30-30, una discesa a rete lo porta al match point, occasione che Djokovic non spreca chiudendo l'incontro. In finale il tennista serbo affronterà il vincente del match tra Thiem e Zverev.

AUSTRALIAN OPEN 2020, PRIMO SLAM DI THIEM A 5,50

Dominic Thiem fa saltare il banco agli Australian Open eliminando il numero uno del mondo Rafa Nadal e volando in semifinale dove sfiderà Alexander Zverev, giustiziere, in quattro set, di Stan Wawrinka. Il tennista austriaco ha, così, vendicato la finale dello scorso anno al Roland Garros quando Nadal travolse l'attuale numero 5 del ranking. Thiem vede balzare le sue quotazioni secondo i betting analyst di Snai: il successo nei confronti di Zverev, nella semifinale in programma venerdì mattina, come riporta Agipronews, è dato a 1,53 rispetto al 2,55 con cui è quotato il tennista tedesco. Il risultato più probabile appare un secco 3-0 pagato a 3,45 mentre un trionfo al quinto set sempre per Thiem è quotato a 6,25. L'eliminazione del fenomeno di Manacor ha cambiato notevolmente anche le quote per il successo finale nell'Australian Open. Nole Djokovic, che domani mattina affronterà Federer nella prima semifinale, è sempre il grande favorito secondo gli analisti di Snai con una quota di 1,40. Alle sue spalle, però, ora c'è proprio Thiem il cui primo successo in uno Slam pagherebbe cinque volte e mezza la posta. Uguali, invece, le quote di Federer e Zverev dati entrambi a 10,00.