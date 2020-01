Australian Open, aria irrespirabile per gli incendi: match interrotti. Nadal, Federer, Djokovic in campo per la raccolta fondi

Australian Open, le qualificazioni hanno subito delle interruzzioni (salvo poi riprendere) per l'aria irrespirabile a causa degli incendi. Dalila Jakupovic ( “Avevo davvero paura di svenire. Non ho l’asma e non ho mai avuto problemi di respirazione") si è ritirata per una crisi respiratoria, mentre un raccattapalle è stato male e un'esibizione di Maria Sharapova è stata annullata.

AUSTRALIA: INCENDI, NADAL E ALTRI 6 BIG IN CAMPO PER RACCOLTA FONDI

Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Nick Kyrgios saranno in campo per "Rally for Relief". Tennis Australia ha infatti confermato la presenza delle star all'esibizione fissata sulla Rod Laver Arena di Melbourne il 15 gennaio, evento che sarà trasmesso da SuperTennis dalle ore 9 italiane, per raccogliere fondi in favore della Croce Rossa australiana. Il torneo fa parte delle tante iniziative dei tennisti per combattere gli incendi che hanno devastato un'area grande come l'Irlanda e hanno già ucciso 25 persone. Craig Tiley, presidente di Tennis Australia, ha annunciato che parteciperanno anche Naomi Osaka, Caroline Wozniacki e Stefanos Tsitsipas.

AUSTRALIA: INCENDI, A MELBOURNE 'LA PEGGIORE ARIA DEL MONDO'

Si respira la peggiore aria del mondo a Melbourne ed in altre zone dello stato australiano di Victoria, particolarmente colpite dall'emergenza incendi e investite dai fumi delle zone boschive ancora in fiamme nella parte nord ed est dello stato. A Melbourne questa mattina, per la seconda giornata consecutiva, la qualità dell'aria è stata definita "pericolosa" e nel pomeriggio la città è scesa all'ultimo posto della classifica mondiale di qualità dell'aria, IQ Air Visual. "Un dato prevedibile nel momento in cui le temperature più fresche della sera consentono alle particelle di depositarsi al suolo", ha spiegato il responsabile delle autorità sanitarie dello stato di Victoria, Brett Sutton. Il fumo ha costretto al rinvio questa mattina della prima giornata delle qualificazioni per l'Australian Open e alla sospensione degli allenamenti a meno di una settimana dall'avvio del primo grande torneo Grande Slam dell'anno.

AUSTRALIA: NASA, IL FUMO DEGLI INCENDI FARA' IL GIRO DEL PIANETA

Il fumo degli incendi australiani effettuerà il giro completo del pianeta condizionando la qualità dell'aria in altri paesi. Queste le previsioni fatte dagli scienziati della Nasa sulla base dei dati forniti dai satelliti. L'agenzia spaziale, riferisce la Cnn, ha potuto stabilire che il fumo prodotto dalle fiamme che in Australia hanno bruciato milioni di ettari di terreni boschivi e causato la morte di 28 persone si era spostato l'8 gennaio fino a circa metà strada nel giro attorno alla Terra attraversando i paesi del Sud America e creando "gravi problemi relativi alla qualità dell'aria" in Nuova Zelanda, dove l'effetto più vistoso del passaggio del fumo si è visto nel cambiamento di colore della neve sui rilievi. La stessa emittente americana riportava qualche tempo fa che i ghiacciai della Nuova Zelanda hanno cambiato colore e potrebbero sciogliersi più rapidamente.