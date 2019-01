Australian Open, Djokovic demolisce Nadal e triofa a Melbourne

Novak Djokovic ha calato il Settebello vincente da record agli Australian Open (nessuno ha vinto più volte di lui down under, dove Roger Federer e Roy Emerson sono a quota 6). In quella che era la sua 24esima finale Slam il numero uno del mondo ha dominato al di là di ogni previsione Rafa Nadal, numero 2 del ranking Atp e del tabellone, tornato all'ultimo atto del torneo a Melbourne a dieci anni di distanza dal trionfo del 2009: 63 62 63 l'eloquente punteggio con cui sulla Rod Laver Arena, in due ore e 4 minuti, il 31enne di Belgrado ha messo le mani sul suo 15esimo Major, il terzo conquistato di fila dopo i trionfi a Wimbledon e US Open in una seconda parte di 2018 davvero spaziale. E' stato ancora una volta un Djokovic "mostruoso" in quanto a solidità, portando il proprio ruolino di marcia nella metropoli australiana a qualcosa come 68 match vinti a fronte di 8 sconfitte.