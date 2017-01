Federer dopo la notte di festa dopo l'Australian Open: "Gioco altri due anni"



"Il prossimo anno tornerò, sono sicuro: mi sono fermato sei mesi per questo, perché penso di poter giocare altri due anni". Roger Federer placa le voci di un ritiro dal tennis, nate anche dopo le sue parole pochi istanti dopo la vittoria dell'Australian Open contro Rafa Nadal. "Le mie gambe sono a pezzi - ha raccontato il 35enne Federer, che ha festeggiato insieme al suo staff e alla famiglia il 18.mo Slam della sua carriera -. Ora farò riposare il mio corpo prima del torneo di Dubai di fine febbraio".



FEDERER PUNTA AL ROLAND GARROS E WIMBLEDON



"Mi preparerò agli Open di Francia, sapendo che a Wimbledon ho più possibilità. E penso di poter far bene anche agli Us Open". Roger Federer non lascia ma raddoppia: punta a vincere altri Slam e forse è proprio la sua erba di Wimbledon il sogno più bello dello svizzero.



FEDERER RIENTRA NEI TOP-10 DEL MONDO, NADAL AL NUMERO 6



Roger allontana dunque la data del suo ritiro e festeggia il rientro nella top ten ATP. Federer è al numero 10 (dal 17 in cui era precipiato a causa dell'infortunio che lo ha tenuto per mesi lontano dal circuito. Il suo rivale di sempre Rafa Nadal invece risale al sesto posto (dal nono). Comanda sempre Murray davanti a Djokovic, mentre Wawrinka (semifinalista in Australia, sconfitto da Federer) guadagna la terza posizione ai danni di Milos Raonic (battuto ai quarti da Nadal).