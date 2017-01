Australian Open, Federer e il ritiro: "Melbourne, ci vediamo nel 2018. Forse"

Federer e il ritiro: "Melbourne, ci vediamo nel 2018. Forse..."

"Rafa (Nadal) ha detto tante cose belle e anche io voglio congratularmi con lui per il suo rientro. Quando ci siamo visti 4-5 mesi fa alla tua accademia non avremmo mai pensato di ritrovarci qui in finale. Oggi mi andava bene anche perdere. Il tennis è un sport difficile perché non c'è il pareggio, risultato che oggi sarebbe stato giusto. Tutti dicono che lavorano duro, io cerco di non urlarlo. Grazie al mio team, noi sappiamo cosa abbiamo fatto per essere qui. Una corsa fantastica, complimenti anche a te Rafa. Ti auguro ancora molti successi, il tennis ha bisogno di te". Federer accenna a un'ipotesi di ritiro a fine 2017: "Ringrazio gli sponsor e tutto questo stadio straordinario. Un'esperienza fantastica, anche stasera abbiamo lottato fino alla fine. Ormai sono quasi 20 anni e qui a Melbourne mi sono sempre divertito molto. Spero di riverdervi il prossimo anno, ma se non fosse così...". Poi a Espn ha smorzato: “No, ho ancora voglia di giocare, è solo che non si sa mai, non sono più tanto giovane”.



Australian Open, Nadal: "Federer ha meritato più di me"



"Sono state due settimane difficili, ho avuto dei momenti difficili, era dura non poter competere al meglio. Ho lavorato duro per essere qui stasera, ho lottato tanto. Oggi è stata una bellissima partita, Roger ha meritato un po' più di me di vincerla". Così Nadal, in mezzo alla Rod Laver Arena. "Congratulazioni a lui, è straordinario giocare così bene dopo tanto tempo - ha proseguito lo spagnolo - Per me è stato un mese stupendo, per la prima volta in carriera sono stato un mese in Australia. Mi sono divertito tanto in questo paese, il pubblico è sempre stato molto gentile e mi ha incoraggiato". Nadal ha assicurato che "continuerò a provarci, penso di essere di nuovo a un livello molto alto" anche perché "è la terza volta che porto a casa il piatto, la coppa è meglio"

Australian Open, Federer batte Nadal a Melbourne, è il 18/o titolo Slam in carriera



Sono passati cinque anni dall'ultimo trionfo in uno Slam di Roger Federer, che si era imposto nell'ultima volta nel 2012 a Wimbledon. Da allora sono lacrime di rabbia e delusione - e un infortunio al ginocchio sinistro negli ultimi tempi - prima del trionfo odierno a Melbourne, contro il rivale di sempre Rafa Nadal. Per lo svizzero, 36 anni il prossimo agosto, sono stati decisivi i due break finali, che gli sono valsi il 18/o titolo Slam carriera, dopo 3h38' di gioco. Federer nel quinto set ha recuperato da 1-3 a 6-3, quindi e' scoppiato in lacrime. Questa volta per la gioia. Federer aveva perso sei delle otto precedenti finali Slam contro Nadal. Ora il bilancio dei 35 incroci dice 12 Federer, 23 Nadal.