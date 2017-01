Australian Open, Federer immenso: batte Wawrinka e vola in finale



Roger Federer è il primo finalista degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. L'ex numero uno del mondo, testa di serie numero 17, ha sconfitto in semifinale il connazionale Stan Wawrinka, quarto favorito del seeding, per 7-5 6-3 1-6 4-6 6-3. Federer se la vedra' con uno fra Rafa Nadal (anche lui rinato in questo Slam: semifinale dopo due anni e mezzo che mancava: dal Roland Garros 2014) e il bulgaro Dimitrov.



FEDERER: "FINALE ALL'AUSTRALIAN OPEN? NEMMENO NEI SOGNI PIU' BELLI"



Roger Federer approda alla sesta finale in Australia e domenica prioverà a vincere il suo 18esimo titolo del Grande Slam in carriera. L'ultimo successo di King Roger risale a Wimbledon nel 2012. "Nemmeno nei mei sogni più reconditi avrei pensato di poter arrivare così lontano. E' splendido" ha detto Federer a fine match. "Dopo i primi due set Stan è riuscito a rientrare, ma nel quinto ho ritrovato il mio ritmo. E' stato molto complicato. Sono riuscito a giocare aggressivo, a rispondere bene ed è andata bene. Sono felicissimo", ha ammesso l'ex numero 1 del mondo intervistato in campo da Jim Courier. Sulla pausa fra quarto e quinto set, Federer. "Ho un problema alla gamba che mi portavo dal secondo set, non ho mai chiesto un medical time out nella mia carriera ma questa volta me lo sono permesso". Sulla possibile finale contro Rafa Nadal, suo grande rivale, Federer ha concluso: "Sarà dura contro chiunque, ma potrebbe succedere davvero. Sono il suo primo tifoso, abbiamo giocato delle battaglie epiche e sarebbe irreale giocarsi un'altra finale Slam".



AUSTRALIAN OPEN, SERENA WILLIAMS CONTRO VENUS WILLIAMS IN FINALE



Venus e Serena Williams tornano a sfidarsi in una finale di uno Slam. Agli Australian Open, primo Major della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park, l'ultimo atto sara' una sfida tutta in famiglia. Serena, testa di serie numero 2, ha messo fine alla favola di Mirjana Lucic-Baroni con un netto 6-2 6-1 mentre Venus, 13esima forza del tabellone, si e' aggiudicata il derby statunitense con Coco Vandeweghe per 6-7(3) 6-2 6-3. Le due sorelle non si affrontavano in una finale di uno Slam da Wimbledon 2009: allora ebbe la meglio Serena.



Australian Open, Serena Williams: Dura contro Venus, non parleremo della finale



“Non potevo iniziare nel modo migliore la stagione, sta andando tutto benissimo”. Così Serena Williams ai microfoni di Eurosport dopo la vittoria nelle semifinali degli Autralian Opem contro la croata Mirjana Lucic-Baroni. Sulla finale contro la sorella Venus, ha detto: “Contro mia sorella sarà difficile, ho perso tante volte ma l’ho anche battuta. Non è facile giocare contro una giocatrice che ti conosce, gioca e tira forte come te. Non parleremo di questa finale”.