Balotelli all'Olympique Marsiglia. Che contratto per Mario

Balotelli all'Olympique Marsiglia. Addio Nizza. Che contratto per Mario

Mario Balotelli passa al Marsiglia. L'arrivo di SuperMario all'Olympique è ormai questione di dettagli dopo è stato trovato l'accordo sull'ingaggio. Si parla di 3 milioni per 17 partite da qui a giugno. L'attaccante del Nizza ha deciso di non prolungare con il club della Costa Azzurra. Tra Balotelli e il tecnico Patrick Vieira non è mai sbocciato il felling giusto. Per l'Equipè, il trasferimento di Balotelli al Marsiglia "ha fatto progressi significativi questo fine settimana", e "i dirigenti marsigliesi si danno 24 ore per raggiungere l'accordo definitivo". L'allenatore del Marsiglia, Rudi Garcia, avrebbe già parlato con Balotelli due volte in questo fine settimana e "spera di poter contare su Balotelli già venerdì contro il Lille".

Balotelli-Marsiglia, obiettivo Champions League

Il Marsiglia conta nell'arrivo di Supermario per recuperare una posizione in zona Champions League, o almeno per arrivare in Europa League. Al momento la squadra francese è settima in Ligue 1 con 31 punti in 20 partite (Lilla secondo a 40 punti e Lione terzo a quota 37). Balotelli non gioca dal 4 dicembre, poi Vieira lo aveva accantonato. Ora per lui c'è la possibilità di rilanciarsi con il Marsiglia e magari convincere Mancini a convocarlo in nazionale.