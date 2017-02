Balotelli perde il posto da titolare al Nizza. Favre: "Schiero i migliori"

Balotelli diventa una caso a Nizza. Favre: "Schiero i migliori"



"Non voglio parlare di Mario. Non difende? Di questo ne discutiamo da inizio stagione. Prendiamo tutte le cose buone che ci ha dato finora, ma cosa un allenatore deve schierare la formazione migliore possibile e non ho voglia di parlare solo di Balotelli". Il tecnico Lucien Favre parla dopo l'esclusione per scelta tecnica nei confronti di Balotelli in occasione della sfida contro il Saint Etienne (82 minuti in panchina). L'ex attaccante del Milan, dopo un'ottima prima parte di stagione (nove gol in tredici presenze in qui), non è più un intoccabile nellla squadra francese.

Balo non è dunque più al centro del progetto tecnico del Nizza? A L'Equipe anche il compagno di squadra (e reparto) Valentin Eysseric, che ha preso il suo posto nell'attacco titolare, ha parlato di Balotelli: "L'allenatore oggi pensa che io stia dando qualcosa in più. Quando Mario non ottiene ciò che vuole abbassa la testa e brontola, non è semplice rapportarsi con lui".