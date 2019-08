Balotelli-Flamengo: 15 milioni per Mario in Brasile. E il fratello Enock...

Balotelli al Flamengo? 15 milioni per Mario in Brasile

Il pressing del Flamengo su Mario Balotelli è sempre più insistente. Il club di Rio de Janeiro avrebbe presentato un'offerta fuori dal comune, per i canoni sudamericani, all'attaccante italiano, attualmente svincolato. A SuperMario dovrebbero andare circa 15 milioni per un anno e mezzo. Nel dettaglio si parla di 5 milioni e mezzo di come stipendio, suddivisi in 18 mesi, piu' 10 milioni al momento della firma del contratto.

Flamengo-Balotelli? Enock al Boavista

A queste cifre poi si deve aggiungere la possibilita' di far accasare il fratello, Enock Barwuah, al Boavista, squadra della serie D brasiliana, sempre di Rio de Janeiro. Balotelli ha preso tempo prima di dare una risposta al Flamengo.