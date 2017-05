Mario Balotelli

Balotelli-Italia, probabile ritorno in nazionale azzurra il 7 giugno



Mario Balotelli è vicino al rientor in Nazionale. L''attaccante del Nizza (terzo a 77 punti a- 3 dal Psg e -6 dal Monaco) potrebbe essere convocato per l'amichevole Italia-Uruguay, gara che si disputerà proprio all'Allianz Riviera di Nizza. Quale occasione migliore per rivestire d'azzurro l'attaccante che sta disputando una buonissima Ligue 1? L'indiscrezione viene rilanciata da Paolo Bargiggia su Mediaset Premium.



Balotelli convocato per Italia-Uruguay? Ventura e Oriali a Nizza



Le voci sul ritorno di Balotelli in nazionale girano ormai da alcune ore. Non a casa il ct azzurro Ventura e il team manager Oriali domenica sera erano presenti allo stadio per assistere a Nizza-PSG, gara vinta 3-1 dai rossoneri con il primo splendido gol segnato da Supermario (sono 14 in Ligue 1). Un sinistro da fuori area che è parso un punto esclamativo sull'ottimo stato di forma palesato quest'anno da Mario Balotelli. E la nazionale - che lo vede assente dai Mondiali in Brasile del 2014 - ora non è più un miraggio.