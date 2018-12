Balotelli addio Nizza a fine stagione. La conferma del club francese

Nizza, il presidente Rivère su Balotelli: "Rinnovo? Non ci sarà, penso che la chiuderemo qui"

"Un rinnovo dell'accordo con Balotelli a fine stagione? No, penso che allora tutto sarà finito". le parole del presidente del Nizza Jean-Pierre Rivère sembrano definitive. Sin qui la stagione di Balo a Nizza non ha dato grandi soddisfazioni: nove presenze e zero gol segnati. "Mario ha perso gran parte della preparazione con noi - ha sottolineato Rivère a RMC - E questo ha influito sulle sue prestazioni nel primo scorcio di stagione. Adesso fisicamente sta bene, ma il fatto di non essere ai suoi abituali livelli lo mette in tensione". Arrivato al Nizza nell'estate del 2016, Balotelli sembrava vicino a lasciare il club francese in estate (molti i club a cui era stato accostato, in primis il Marsiglia) ma poi fu convinto a rimanere dal tecnico Vieira. Al di là di questa stagione, Balotelli a Nizza ha segnato 33 gol in 61 partite.

Balotelli-Milan? "Improbabile". Polemica social di Balo con i tifosi milanisti

Mario Balotelli chiude subito le voci che lo davano sulla vita del ritorno al Milan. L'attaccante del Nizza risponde anche ad alcuni tifosi milanisti che sui social erano stati negativi circa il suo eventuale rientro a Milanello. "Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale ed alquanto improbabile ritorno - ha scritto Balotelli in una Instagram Storie - Ma va bene così, un giorno servi e l'altro no, l'importante è non pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ora. Questo l'ho scritto solo per far notare la non riconoscenza ed il non rispetto di un popolo che sarà sempre e comunque nel mio cuore".