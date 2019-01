SCHIAFFO 5 - Mario Balotelli, calciatore. Dovrebbe essere l'ambasciatore dell'Italia nel mondo. Ma la dipinge per quello che non è. Un Paese razzista.

Balotelli, Olympique Marsiglia prova ad accelerare per Mario a gennaio

L'Olympique Marsiglia considera l'acquisto di Mario Balotelli come una massima priorità in questa sessione di calciomercato. Secondo L'Equipe, il ds Zubizarreta starebbe cercando la formula giusta per convincere l'attaccante italiano a trasferirsi al Velodrome alla corte di Rudy Garcia.

Il problema è legato all'ingaggio. La richiesta di Balotelli, secondo il giornale francese, è di un bonus al momento della firma e di un ingaggio di 500.000 mila euro lordi mensili. Troppo per Marsiglia, che deve liberarsi di altri onerosi ingaggi (da Mitroglou a Germain, passando per Njie, Hubocan e Abdennour).

Balotelli-Marsiglia, le voci delle scorse ore su Bologna e Sassuolo

Mario Balotelli è in scadenza a giugno con il Nizza e in questi ultimi giorni era stato accostato anche a Sassuolo e Bologna, per un possibile ritorno in serie A. Ma l'ipotesi Marsiglia in queste ore sembra più calda per il 28enne attaccante italiano che sogna di riconquistare la nazionale azzurra di Roberto Mancini (che lo convocò a settembre, ma poi non ha dato seguito nelle successive finestre) in vista degli Europei 2020.