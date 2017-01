Balotelli, tecnico Bastia Ciccolini nella bufera: insulti a Mario



Bastia-Nizza continua a creare polemiche attorno a Mario Balotelli. Nei giorni scorsi l'ex attaccante del Milan si era lamentato dopo i cori razzisti di cui e' stato vittima al "Furiani". Ora arriva un video che vede Francois Ciccolini, tecnico del Bastia, insultare proprio Balo.



Balotelli, tecnico Bastia Ciccolini nella bufera. Tensione nel tunnel dopo Bastia-Nizza



Tensione a mille nel tunnel che porta agli spogliatoi, a fine partita. Ciccolini, infastidito dall'atteggiamento di Balotelli, lo attacca: "Pensi che ho paura di te o cosa? Dove pensi di essere? Vattene a fare in c...", ha poi urlato piu' volte il tecnico, non nuovo a episodi del genere.



CICCOLINI, NON SOLO BALOTELLI. INSULTI E AVVERTIMENTI DEL TECNICO DEL BASTIA IN PASSATO



"Le Parisien" ricorda gli insulti dello stesso Ciccolini nel 2005 a Lorik Cana, all'epoca al Psg ("albanese di m...") mentre nel novembre scorso, dopo la sconfitta contro il Lione, il tecnico del Bastia mandò un avvertimento agli avversari in vista della sfida di ritorno: "A Bastia regoleremo i conti da uomini, da corsi".