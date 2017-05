Balotelli: "Voglio restare al Nizza". BALOTELLI-NIZZA, LA SITUAZIONE



Mario BALOTELLI ha ringraziato i tifosi del Nizza per l'affetto che gli hanno manifestato nel corso della stagione, lasciando la porta aperta per un altro anno in rossonero. "Grazie gente per tutte le emozioni di quest'anno - scrive BALOTELLI - Spero che saremo di nuovo insieme, il futuro ce lo dira'".



BALOTELLI, IN SCADENZA CON IL NIZZA. IL PROBLEMA DELL'INGAGGIO



BALOTELLI è arrivato A NIZZA la scorsa estate (15 gol e prestazioni determinanti nel terzo posto che vale i preliminari di Champions League) dopo essersi svincolato dal Liverpool ed è in scadenza di contratto a giugno. L'ostacolo tra Mario e il club francese potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio da 4,5 milioni di euro.



BALOTELLI, FAIVRE SPERA CHE RESTI A NIZZA



Il tecnico Favre spera nella conferma di Balotelli a Nizza: "Non era facile scommettere su di lui ma ha fatto 15 gol, ci ha dato punti e fiducia. E' cresciuto molto dal punto di vista del posizionamento in campo, del pressing, qualcosa di straordinario per lui. Ha ancora qualche difetto, in alcune partite non e' stato molto partecipe ma ha 26 anni, ha altri 6-7 anni ad altissimi livelli e nel complesso si e' rivelata una buona idea portarlo qui".